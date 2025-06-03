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Посол США полагает, что у Трампа закончилось терпение по украинскому конфликту
3 июня 2025 / 15:00
Посол США полагает, что у Трампа закончилось терпение по украинскому конфликту
© Tom Williams/ CQ-Roll Call/ Sipa USA via Reuters Connect/ТАСС

Посол США в Анкаре Том Баррак полагает, что у Турции может получиться организовать четырехстороннюю встречу лидеров США, России, Турции и Украины в целях урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем, по его словам, у американского президента Дональда Трампа "закончилось терпение" в отношении сроков урегулирования.

"У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив. С присоединением к процессу Турции и устранением ряда вопросов может пройти встреча на высшем уровне. И я думаю, что мы можем найти устраивающее всех решение проблемы", - сказал дипломат в интервью телеканалу NTV.

Он подчеркнул, что возможная "встреча на высшем уровне должна быть содержательной". "Решения, принятые на ней, должны быть эффективными и содержащими гарантии безопасности. Турция может помочь сузить круг вопросов, которые лидерам нужно будет обсудить, чтобы выйти на приемлемое решение для всех сторон", - указал посол.

В связи с состоявшимися в понедельник в Стамбуле переговорами Москвы и Киева он заявил, что, на его взгляд, "Турция может сыграть ключевую роль". "Эти бессмысленные войны являются катастрофой для всех нас. У Турции есть традиции сотрудничества с Россией и Украиной, что позволяет ей выстраивать важный диалог", - заключил Баррак.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 июня заявил, что хотел бы организовать на турецкой территории встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского и допустил участие в ней президента США Дональда Трампа. 

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