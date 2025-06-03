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Общество
Ушел из жизни советский композитор Евгений Дога
3 июня 2025 / 15:14
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Советский композитор Евгений Дога скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Молдавии.
"Господь забрал Евгения Догу", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в день похорон композитора будет объявлен национальный траур.
В своем последнем интервью агентству ТАСС в 2022 году маэстро отмечал, что не любит, когда ему задают вопрос, "чей он композитор", так как чувствует себя своим в любой стране и "надевает духовный кафтан той национальной культуры, который требуется для сюжета фильма или театральной постановки".