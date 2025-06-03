Слуцкий: темой нового раунда переговоров Москвы и Киева станет устойчивое прекращение огня

Одним из приоритетных вопросов третьего раунда переговоров между Россией и Украиной станет движение к устойчивому прекращению огня, новая встреча может пройти в Стамбуле в конце текущего месяца. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что Москва предложила Киеву два условия для прекращения огня. "Первый вариант быстрый - ВСУ уходят с территории четырех регионов РФ. Второй вариант более долгий - с прекращением мобилизации на Украине, с прекращением западных поставок оружия, с созданием двустороннего центра мониторинга, с отменой военного положения", - указал парламентарий.

Такая вариативность - "залог достижения компромисса", подчеркнул Слуцкий.