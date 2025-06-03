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Bloomberg: Британия может принять ведущую роль в ядерной стратегии НАТО
3 июня 2025 / 15:58
Bloomberg: Британия может принять ведущую роль в ядерной стратегии НАТО
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Британские власти планируют сыграть большую роль в стратегии ядерного сдерживания НАТО ввиду сомнений касательно приверженности США альянсу. Об этом со ссылкой на источник передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, британские власти изучают возможность принятия на вооружение, в частности, "истребителей, способных нести ядерное оружие, в соответствии с планами увеличения ядерного вклада Лондона в НАТО".

Растущие инвестиции Великобритании в ядерный потенциал и более широкое внимание Европы к этому вопросу происходят "в свете опасений из-за ослабления приверженности Соединенных Штатов обеспечению ядерного сдерживания для своих союзников", сказал агентству старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Берлине Уильям Альберк. По его словам, такие шаги "необходимы, чтобы компенсировать риски ухода США".

Ранее стало известно, что Лондон намерен расширить ядерный арсенал и ведет переговоры о приобретении у США истребителей F-35A, способных нести бомбы B61. Британское правительство планирует усилить такими самолетами ядерный потенциал королевства, размещенный сегодня только на четырех субмаринах типа Vanguard. На этих подлодках находятся американские баллистические ракеты Trident II (D5).

В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство начинает подготовку к войне. Соединенное Королевство "переходит к режиму готовности к боевым действиям как основной цели вооруженных сил", указал он. 

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