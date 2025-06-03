"Автоваз" планирует на ПМЭФ-2025 провести мировую премьеру первого кроссовера Lada собственной разработки, представить еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, следует из сообщения автопроизводителя.

"АО "Автоваз" подтвердил статус национального партнера ПМЭФ-2025, продолжив многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс. В этом году компания подготовила для гостей форума насыщенную программу, центральным событием которой станет мировая премьера первого кроссовера Lada собственной разработки", - указали в компании. Презентация намечена на 18 июня.

"В дни форума публика также впервые увидит еще одну новинку марки. Вместе с тем на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, выход которой на рынок ожидается в июле 2025 года - в день рождения "Автоваза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что на форуме выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня текущего года.