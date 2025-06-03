Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
3 июня 2025 / 18:59
КОТИРОВКИ
USD
03/06
79.1285
EUR
03/06
90.3770
Новости часа
Инаугурация нового президента Польши намечена на 6 августа Путин отметил, что в защите природы важна последовательность
Москва
3 июня 2025 / 18:59
Котировки
USD
03/06
79.1285
0.0000
EUR
03/06
90.3770
0.0000
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
2 июня 2025 / 13:10
У Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
У Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
2 июня 2025 / 12:51
Что нужно,
чтобы достичь мира
на Украине
Владимир Мединский
Все интервью
/ Россия / Экономика / Мир моторов / Политика и религия
Экономика
"Автоваз" на ПМЭФ-2025 представит первый кроссовер Lada
3 июня 2025 / 16:19
"Автоваз" на ПМЭФ-2025 представит первый кроссовер Lada
© Андрей Холмов/ ТАСС

"Автоваз" планирует на ПМЭФ-2025 провести мировую премьеру первого кроссовера Lada собственной разработки, представить еще одну новинку, а также модель Lada Iskra, следует из сообщения автопроизводителя.

"АО "Автоваз" подтвердил статус национального партнера ПМЭФ-2025, продолжив многолетнее сотрудничество с Фондом Росконгресс. В этом году компания подготовила для гостей форума насыщенную программу, центральным событием которой станет мировая премьера первого кроссовера Lada собственной разработки", - указали в компании. Презентация намечена на 18 июня.

"В дни форума публика также впервые увидит еще одну новинку марки. Вместе с тем на стенде Самарской области будет представлена Lada Iskra, выход которой на рынок ожидается в июле 2025 года - в день рождения "Автоваза", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что на форуме выставят ралли-рейдовый внедорожник NIVA Sport Т2 и гоночную модификацию Iskra.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня текущего года. 

Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
У Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
У Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
Что нужно,
чтобы достичь мира
на Украине
Владимир Мединский
Все интервью
16:54
Инаугурация нового президента Польши намечена на 6 августа
16:37
Путин отметил, что в защите природы важна последовательность
16:19
"Автоваз" на ПМЭФ-2025 представит первый кроссовер Lada
15:58
Bloomberg: Британия может принять ведущую роль в ядерной стратегии НАТО
15:34
Слуцкий: темой нового раунда переговоров Москвы и Киева станет устойчивое прекращение огня
15:14
Ушел из жизни советский композитор Евгений Дога
15:00
Посол США полагает, что у Трампа закончилось терпение по украинскому конфликту
14:47
Военкор отметил, что Украина заплатит 180 млрд рублей за 6 тыс. тел бойцов ВСУ
14:32
Мурашко: доступность ЭКО в России за последние пять лет выросла на 46%
14:15
Медведев: диалог в Стамбуле нужен для ликвидации неонацистской власти
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения