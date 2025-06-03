Путин отметил, что в защите природы важна последовательность

Для защиты окружающей среды важны последовательность и дисциплина, в этом деле не бывает благоприятных условий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

"Вам как руководителю профильного ведомства известно, что благоприятных времен и условий для проведения этой работы, для инвестиций в эту сферу не бывает никогда", - сказал глава государства, обращаясь к собеседнику.

"Здесь нужны последовательные действия со стороны государства ну и, конечно, дисциплина со стороны тех, кто занимается той или иной деятельностью, которая связана с загрязнением окружающей среды, с тем чтобы минимизировать эти последствия и выполнять предписания и планы государства", - отметил Путин.

На прошедшей 3 июня встрече обсуждались, в частности, планы по адаптации лесных хозяйств к изменениям климата, работа с коммунальными отходами, снижение опасных выбросов в воздух и строительство очистных сооружений.