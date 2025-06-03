Инаугурация нового президента Польши намечена на 6 августа

Церемония приведения к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого намечена на 6 августа. Об этом сообщил спикер Сейма Шимон Холовня.

"Насколько мне известно, церемония приведения к присяге состоится 6 августа", - отметил он в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.

Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа. Его преемник на высшей государственной должности Навроцкий победил на президентских выборах во втором туре, который прошел 1 июня, получив 50,89% голосов избирателей.