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Политика
Инаугурация нового президента Польши намечена на 6 августа
3 июня 2025 / 16:54
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Церемония приведения к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого намечена на 6 августа. Об этом сообщил спикер Сейма Шимон Холовня.
"Насколько мне известно, церемония приведения к присяге состоится 6 августа", - отметил он в ходе пресс-конференции, передает телеканал TVP Info.
Полномочия действующего президента Анджея Дуды истекают 6 августа. Его преемник на высшей государственной должности Навроцкий победил на президентских выборах во втором туре, который прошел 1 июня, получив 50,89% голосов избирателей.