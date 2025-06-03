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Безопасность
Минздрав Газы сообщил о более 34,5 тыс. погибших с октября 2023 года
3 июня 2025 / 17:18
Минздрав Газы сообщил о более 34,5 тыс. погибших с октября 2023 года
© Юсеф Мухаммед/ ТАСС

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала обострения вооруженного конфликта в октябре 2023 года, составило более 54,5 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"Число погибших в результате боевых действий в Газе с октября 2023 года увеличилось до 54 510, число пострадавших - до 124 901", - указали в министерстве. Уточняется, что за минувшие сутки в медучреждения анклава поступили 40 тел погибших и 208 пострадавших.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.

8 мая израильские власти сообщили, что Армия обороны Израиля вступила в решающую фазу военной операции "Колесницы Гидеона" по уничтожению ХАМАС в секторе Газа. 

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