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Политика
Песков: у Ирана нет планов по обладанию ядерным оружием
3 июня 2025 / 17:34
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Россия исходит из официальных заявлений Ирана о том, что власти республики не вынашивают планов по обладанию ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Мы, в первую очередь, исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет, и что Иран не вынашивает планов обладать ядерным оружием. Вот это то, из чего мы исходим по данному вопросу", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.