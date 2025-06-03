Песков: у Ирана нет планов по обладанию ядерным оружием

Россия исходит из официальных заявлений Ирана о том, что власти республики не вынашивают планов по обладанию ядерным оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Мы, в первую очередь, исходим из официальных заявлений иранской стороны, что таких планов нет, и что Иран не вынашивает планов обладать ядерным оружием. Вот это то, из чего мы исходим по данному вопросу", - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.