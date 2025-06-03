В Калининграде открылось генконсульство Белоруссии

Отделение посольства Белоруссии в Калининграде изменило статус и приступило к работе в качестве Генерального консульства. Об этом заявил его представитель Дмитрий Рудченко в беседе с ТАСС.

"С 1 июня 2025 года мы официально Генеральное консульство Республики Беларусь в Калининграде", - отметил он.

Генконсульство, как и прежде, обслуживает Калининградскую, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Пока в штате работают два дипломата - врио руководителя Генконсульства и вице-консул. К осени текущего года, по согласованию с РФ, планируется расширение штата, прибытие генконсула, указал дипломат.

Учреждение сохранило прежний адрес: Калининград, ул. Дмитрия Донского, 35A. Вместе с тем меняется его функционал, многие вопросы Генконсульство сможет решать самостоятельно, уточнил собеседник агентства. "В целом по развитию сотрудничества с регионом уже будет больше направлений и возможностей", - добавил он.