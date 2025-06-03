Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 485 военных

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки составили около 1 485 военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" превысили 230 военнослужащих, "Запад" - более 220, Южной группировки - свыше 250, "Центр" - до 535, "Восток" - свыше 175, "Днепр" - более 75 военнослужащих.