Лукашенко 4 июня проведет переговоры с Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко информировал о том, что 4 июня проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство БелТА.

На встрече в Пекине с представителями китайских деловых кругов глава белорусского государства назвал технологическую модернизацию в сфере промышленности одним из главных вопросов в повестке Минска и Пекина.

"Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином, и один из приоритетных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация некоторых направлений промышленности в Беларуси. И это не мне принадлежит прекрасная идея, которая сегодня очень нужна нашей экономике. Это инициатива председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, в мире это знают, ориентирован на научно-техническую революцию в машиностроении", - указал Лукашенко.

Он также выразил благодарность китайскому лидеру за то, что он "подключил Беларусь к этому процессу" модернизации и создания высокого уровня производства, который в КНР демонстрирует очень стремительные темпы.