Станислав Смагин, офицер ВС РФ, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Накануне второго раунда стамбульских переговоров между Россией и Украиной ВС РФ улучшили оперативно-тактическую ситуацию на большинстве направлений. Помимо Донбасса, продолжилось расширение буферной зоны безопасности в Сумской области, есть новые освобожденные населенные пункты в Харьковской области и продвижение на Купянском направлении.

Киевский режим по своей традиции решил предварить переговоры диверсионно-террористическими действиями, не только против легитимных военных целей, но и гражданских объектах. Днем 1 июня были массированные удары FPV-дронами по нескольким аэродромам, где базируется стратегическая авиация - часть ядерной триады. Ночью до этого был произведен подрыв железнодорожных путей в Брянской, Курской и Запорожской областях. В Брянске это привело к многочисленным жертвам среди пассажиров проходившего поезда: более 70 пострадавших и 7 погибших, из них двое детей. Киевский режим официально взял на себя ответственность только за случай в Запорожье, но их совокупность, методы и контекст не оставляют сомнений в авторстве остальных двух.

В этот же день украинская сторона опубликовала условия, с которыми собирается выйти на переговоры. Вот некоторые из них: «полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров» (Россия предлагает сначала договориться о конкретных предварительных параметрах урегулирования, а затем прекращать огонь); «Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках блока. Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам ВСУ, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины»; «территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом». Даже этих пунктов достаточно, чтобы охарактеризовать данный меморандум как попытку разговора с позиций силы.

Встреча 2 июня была намечена на час дня, российская делегация прибыла к назначенному времени, украинская же по ставшей недоброй традиции намеренно опоздала. Когда киевские гонцы все же прибыли, они оказались одетыми в военную форму, что, опять-таки, было призвано продемонстрировать их настрой и позицию. Разговор всё-таки состоялся, но был не очень продолжительным.

Вышедший к журналистам после встречи глава российской делегации Владимир Мединский огласил итоги встречи. Они касались в основном гуманитарных вопросов. Так, была достигнута договоренность обменять по формуле «все на все» тяжелобольных военнопленных и все солдаты до 25 лет. Наш страна пообещала Россия в качестве жеста доброй воли предложила отдать 6000 тел погибших военнослужащих украинских формирований (Мединский сказал «офицеров», что красноречиво характеризует общий уровень потерь противника). Украинская делегация выдвинула встречное предложение вернуть столько же. При этом она отказалась от российского предложения прекратить огонь на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы командиры могли вернуть тела своих солдат.

Умеров и Ко потребовали передать 339 детей, якобы «похищенных российскими войсками». «Киев устроил из темы похищения детей шоу для сердобольных европейцев», – подчеркнул Мединский. «На самом деле речь идёт о десятках детей, эти дети никем не похищены. Есть дети, спасённые нашими солдатами, ценой своей жизни, с риском, вытащены из зоны боевых действий, вывезены. И мы ищем родителей. И если появляются родители, мы их возвращаем. Надо ещё разобраться из этого полного списка в 339 фамилий, сколько из них на самом деле находятся в России, а сколько может быть находятся на территории Донбасса и Новороссии, и никуда не пропадали. Каждый ребёнок обязательно обретёт своих родителей, все семьи воссоединятся. И с той, и с другой стороны, мы над этим работаем. Это вопрос чести», - добавил Владимир Ростиславович.

Кроме того, российский дипломат сообщил, что еще перед самыми переговорами лично встретился с Умеровым, и что украинской делегации передан очередной меморандум с условиями мирного урегулирования и прекращения огня. По словам Мединского, переговоры шли на русском языке.

Вскоре был официально опубликован и сам российский меморандум. Базовым условием прекращения огня по-прежнему является полный вывод ВСУ из конституционных пределов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Есть и альтернативный вариант, предусматривающий: запрет на передислокацию ВСУ и иных украинских формирований, за исключением перемещений в целях отвода на согласованное расстояние российских от границ; прекращение мобилизации и начало демобилизации на Украине; прекращение зарубежной военной помощи киевскому режиму, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных; недопущение военного присутствия третьих стран на украинской территории, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на украинской стороне; гарантированный отказ киевского режима от диверсионной и подрывной деятельности против РФ; проведение взаимной амнистии «политзаключённых» и освобождение удерживаемых лиц; отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.

Важное уточнение: российской стороной не сказано, что снятие условие вывода украинских войск из четырех регионов как обязательного для прекращения огня означает его снятие из повестки дальнейших переговоров. Таким образом, подразумевается, что этот вопрос переносится на следующий этап, касающийся уже окончательного урегулирования. Кроме того, там значатся нейтральный и безъядерный статус Украины, отсутствие там иностранных военных контингентов и баз, ограничения для ВСУ по численности состава и его техническому оснащению, обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального, законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций и партий. Условия похожи на те, что СССР в 1940-1950-х неоднократно предлагал бывшим союзникам по Второй мировой в качестве базовых для подписания мирного договора с Германией и ее объединения.

Предложение Россией альтернативных путей прекращения огня и конструктивный настрой по гуманитарным вопросам Зеленский ожидаемо трактовал как слабину, ставшую следствием диверсионно-террористических действий. «Делегация России вела себя немного спокойнее, хотя все еще нагло; возможно, нужно еще несколько каких-то мероприятий, и россияне попробуют вести себя как люди»,- заявил он. Иного и ожидать не приходилось.

Вскоре после переговоров в США прибыли глава украинского «офиса президента» Ермак и министр экономики Свириденко. «Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России», - бодро отрапортовал Ермак. Насколько Трамп разделяет этот настрой? Параллельно в который уже раз всплыл тезис об «усталости» американского президента от конфликта. В этот раз его озвучил американский посол в Турции Том Барак. «Трамп уже достиг предела своего терпения, его нельзя назвать очень терпеливым человеком. Если Турция сейчас вмешается и устранит операционные проблемы, то может состояться встреча на высшем уровне между лидерами. И я думаю, что мы сможем решить этот вопрос для всех. Я думаю, мой президент говорит, что если вы не хотите прекратить бессмысленные смерти повсюду, не рассчитывайте на нас долго, потому что Америка больше не будет глобалистской», - сказал он в интервью турецкому телеканалу.

При этом посол не стал осуждать киевский режим за его воскресную атаку против России. «Накануне вечером произошло масштабное нападение. Это чья-то тактика. Глядя на это, вы можете спросить: «Было ли это выгодно Украине на мировой арене?» Возможно, для Украины, для ее народа это было выгодно. Возможно, Зеленский пытался решить часть этой проблемы, потому что не хотел, чтобы его народ огорчался из-за того, что казалось слабостью, — хотя они не слабы, они проделали отличную работу», - заявил Барак.

Участие США или конкретных американских структур в украинских атаках либо хотя осведомленность о них является предметом дискуссий у самих американцев. Например, известные обозреватели трамповского круга Стив Бэннон и Джек Пособиец, в эфире подкаста War Room пришли к мнению, что эти диверсии не могли состояться без участия американской разведки. «Это не просто украинская операция, у них нет технологий такого уровня. Всё координировалось при помощи американских спутников и разведки», — заявил Пособиец. «Если это сделано нашими руками, Трамп об этом должен знать. И он, судя по реакции, этим возмущён».

Так уж ли возмущен? Нельзя не согласиться с одним из популярных Telegram-каналов, раскрывающих нехитрую вашингтонскую тактику. «Американцам тоже выгодна эта ситуация, когда у них есть неадекватный прокси, которого они якобы успокаивают. Именно вот эту попытку успокоения они продают России и пытаются взамен получить торговые контракты. На самом деле Трамп действует цинично, но исключительно в своих интересах, точно так же как он поступил с ресурсной сделкой по Украине. Кроме того, РФ для США остаётся стратегическим противником, о чем говорят из доктринальные документы. А то, что Зеленского стараются там меньше видеть, меньше приглашать, то это действительно факт. Да, Зеленский в этом плане потерял часть личного пиара и статуса, но это не критично для его текущей ситуации».

Поэтому на данный момент и, видимо, в обозримом будущем главной площадкой обеспечения Россией устойчивого мира и своих интересов останется поле боя.