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Политика
Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
3 июня 2025 / 20:04

Навроцкий победил в Польше потому, что в Польше победило другое понимание будущего.

Он, конечно, не друг России. Навроцкий виновен в сносе памятников советским воинам-освободителям. Он – польский националист, но он вынужден был во время избирательной кампании учитывать то, о чем думают и беспокоятся поляки. А поляки убеждены, что их враг не Россия, а украинский национализм. Поляки устали от украинских беженцев.

Кроме того, в Польше ухудшается экономическая ситуация. Поляки видят, что украинские мигранты составляют им конкуренцию. Вызывает возмущение и то, что украинцы получают пособия, которые позволяют им жить лучше, чем коренное население. Навроцкий победил на таких настроениях, но это не означает, что он точно будет следовать им и дальше.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/ce4d5c44b39b1f431f1222408b65ba53/

 

Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
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