Ли Чжэ Мён сохраняет лидерство на выборах президента Южной Кореи

Кандидат от ведущей оппозиционной партии Ли Чжэ Мён лидирует на выборах президента Южной Кореи после обработки 50% бюллетеней. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

К настоящему времени обработано 17,6 млн бюллетеней, за Ли Чжэ Мёна отдали голоса почти 49% избирателей, за его главного конкурента Ким Мун Су - 42,6%.

Ранее три южнокорейских телеканала - KBS, MBC и SBS - выступили с отдельными прогнозами, в соответствии с которыми победу на президентских выборах одержит Ли Чжэ Мён. Такие оценки основаны на данных аналитических систем. Кроме того, о вероятной победе Ли Чжэ Мёна свидетельствовали данные экзитполов.