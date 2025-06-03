Авиасалон МАКС решили перенести на 2026 год

Международный авиационно-космический салон (МАКС) перенесен на 2026 год. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов, передает ТАСС.

"МАКСа не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время", - отметил он.

Авиасалон "МАКС" проводится один раз в два года. Ранее авиасалон, провести который планировалось 25-30 июля 2023 года в Жуковском, был перенесен на 2024 год. В июне прошлого года правительство отменило проведения МАКС в 2024 году, а организаторы, со своей стороны, информировали о переносе авиасалона на следующий год.