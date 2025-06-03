Швейцария расширила санкционный список в отношении России

Швейцария расширила санкционные списки против России, частично присоединившись к 17-му пакету рестрикций Европейского союза. Соответствующее сообщение распространил Государственный секретариат по экономическим вопросам страны (SECO).

Уточняется, что в список были внесены 17 физических лиц и 58 организаций, а также 189 судов и 31 предприятие. Меры вступают в силу 00:00 4 июня мск.

20 мая ЕС в рамках 17-го пакета антироссийских санкций применил ограничительные меры в отношении 17 физических и 58 юридических лиц. В список также добавлены шесть компаний из КНР, две из ОАЭ, а также Минский завод колесных тягачей.

Вместе с тем под действием санкций оказались 28 судей и следователей в РФ. Брюссель также ввел ограничения против 189 танкеров, транспортирующих российскую нефть.

Власти Швейцарии настаивают на сохранении за собой нейтральности в международных отношениях. В частности, когда речь идет о санкциях против РФ, швейцарская сторона видит соблюдение этого принципа в том, что Берн не является автором рестрикций, а всего лишь следует примеру ЕС, членом которого не является.