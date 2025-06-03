В Крыму задержан агент СБУ, изготовивший мощное взрывное устройство

В Крыму задержан агент спецслужб Украины, изготовивший мощное взрывное устройство. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщает ТАСС.

"На территории Республики Крым задержан агент украинских спецслужб за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанным оказался житель Феодосии 1965 года рождения. Мужчина инициативно предложил свою помощь Службе безопасности Украины (СБУ), затем ее представитель привлек задержанного к конфиденциальному сотрудничеству.

По указанию куратора мужчина изъял из тайников заготовленные компоненты. По видеосвязи СБУ передала ему инструкцию. Злоумышленник собрал самодельное взрывное устройство, которое состояло из взрывчатого вещества весом более 1,2 кг, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов - гвоздей весом порядка 500 гр. После этого задержанный поместил изготовленное СВУ в тайник в Балаклавском районе Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.