Попова: заболеваемость ВИЧ в России ниже среднемноголетних значений на 31,5%

В России заболеваемость ВИЧ-инфекцией по итогам прошлого года была ниже, чем в 2023 практически на 10%. Вместе с тем в 2024 году она была ниже средних многолетних значений на 31,5%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального внимания, несмотря на то, что заболеваемость снижается. И за прошедший год по сравнению с 2023-м она снизилась почти на 10%. И заболеваемость 2024 года ниже среднемноголетних значений на 31,5%, есть определенная динамика", - отметила она при общении с жураналистами.

По словам руководителя ведомства, в прошлом году на ВИЧ-инфекцию были протестированы 52 млн человек. "И задача текущего года - максимально охватить тестирование группы риска, чтобы не пропускать возможные случаи. Это непросто, но задача есть и мы ее выполняем", - подчеркнула она.