Льготная ипотека в ракетно-космической сфере будет запущена в 2026 году

Льготная ипотека в ракетно-космической отрасли станет доступна в 2026 году. Субсидия заложена в нацпроекте, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе десятой конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

"Инженерная ипотека, в нацпроект заложили субсидию на покрытию разницы в процентах. С 2026 года будем применять этот механизм", - указал он.

Баканов отметил, что Роскосмос также будет работать над удешевлением стоимости пуска субсидированной части ракеты.

"Поскольку это 40% капекса в любой орбитальной группировке, это стоимость ракеты. Если правильно посмотреть на технологию Starlink - для того, чтобы разворачивать и не отдавать эту маржу операторам пусковым, как раз Falcon 9 и сделан. Таким образом, у него все деньги остаются в контуре. И если взять статистику, за минувший год было около 160 пусков Falcon, из них половина ушла на выведение Starlink", - пояснил он.