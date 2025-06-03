Лула да Силва: Байден полагал, что Россию необходимо уничтожить

Экс-президент США Джо Байден в период своего правления упоминал о желании уничтожить Россию. На это обратил внимание президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde.

Что касается ситуации на Украине, бразильский лидер отметил, что изначально осудил военную операцию России, вместе с тем подчеркнул, что "Запад также несет часть ответственности".

"Джо Байден, с которым я долго об этом говорил, полагал, что Россию нужно уничтожить. А Европа, которая долгое время занимала в мире позицию золотой середины, примкнула к США и теперь тратит миллиарды на перевооружение. Это меня тревожит. Если говорить только о войне, мир никогда не наступит", - указал он.

Вместе с тем Лула да Силва заявил о готовности оказать поддержку диалогу между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта. Он напомнил, что вместе с Китаем и 11 другими странами в прошлом году Бразилия предложила план мирного урегулирования.