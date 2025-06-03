Американский миллиардер Илон Маск призвал отказаться от финансирования ООН.

"Лишите ООН финансирования", - указал в соцсети X предприниматель. Так Маск, до недавнего времени курировавший работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа, отреагировал на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости принять меры для борьбы с угрозой "распространения дезинформации и ненависти на цифровых платформах".

В мае администрация Трампа представила проект федерального бюджета на 2026 финансовый год (начинается 1 октября), в котором предложила приостановить взносы Соединенных Штатов в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. Согласно проекту бюджета, президент США по своему усмотрению может распорядиться об осуществлении взносов в указанные организации. Средства на эти цели предлагается выделить из специального фонда для осуществления "стратегических инвестиций" объемом $2,9 млрд.

Вместе с тем в документе предлагается уменьшить расходы на $1,6 млрд за счет отказа от финансирования "убыточных миротворческих миссий", в том числе по линии ООН.