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Технологии
Интернет 5G в российских самолетах будет доступен в 2027 году
3 июня 2025 / 20:47
© Марина Лысцева/ ТАСС
В российских самолетах в 2027 году появится интернет 5G. Тогда же в стране станет доступен и спутниковый интернет, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"В 2027 году в самолетах появится спутниковый интернет", - сказал он Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.
Некоторое время назад Шадаев отмечал, что в 2027 году низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечит повсеместный доступ к интернету в РФ, составит 272 спутника, а первые российские спутники связи для применения на высокоэллиптической орбите интернет-сети будут запущены уже в 2026 году.