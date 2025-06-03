Интернет 5G в российских самолетах будет доступен в 2027 году

В российских самолетах в 2027 году появится интернет 5G. Тогда же в стране станет доступен и спутниковый интернет, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В 2027 году в самолетах появится спутниковый интернет", - сказал он Первому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.

Некоторое время назад Шадаев отмечал, что в 2027 году низкоорбитальная спутниковая группировка, которая обеспечит повсеместный доступ к интернету в РФ, составит 272 спутника, а первые российские спутники связи для применения на высокоэллиптической орбите интернет-сети будут запущены уже в 2026 году.