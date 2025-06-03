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Второй по популярности кандидат на пост президента Южной Кореи признал поражение
3 июня 2025 / 21:00
Второй по популярности кандидат на пост президента Южной Кореи признал поражение
© AP Photo/ Ahn Young-joon/ТАСС

Кандидат от консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су признал победу своего оппонента Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Южной Корее, передает телеканал YTN.

"Со смирением принимаю выбор народа. Поздравляю кандидата Ли Чжэ Мёна, избранного президентом", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Ли Чжэ Мён представлял оппозиционную Демократическую партию "Тобуро". Ранее Ли Чжэ Мён в обращении к сторонникам заявил, что он с высокой долей вероятности будет избран главой государства.

После обработки 87% бюллетеней за Ли Чжэ Мёна отдали голоса 48,3% граждан, а Ким Мун Су набрал 42,7%. В общей сложности обработано 30,7 млн бюллетеней.

В рамках предвыборной кампании Ли Чжэ Мён не раз отмечал, что Республике Корея нужно поддерживать добрососедские отношения с Китаем и Россией, избегая "ненужной враждебности". Вместе с тем, по его словам, союз с США является основой внешней политики.

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