Президент Сербии Александар Вучич во время обращения к нации резко ответил на заявление еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, которая ранее отметила, что визит сербского лидера в Москву 9 мая "значительно усложнит" процесс евроинтеграции республики.

Глава государства назвал представителя Еврокомиссии "попугаем" и усомнился в том, что Евросоюз готов выполнить собственные обещания.

"Она повторяет это, как попугай. Похоже, уже десять дней, кто бы ее что ни спросил - ответ один: Вучич ездил в Москву. Тебе что, больше ничего не о чем говорить? Знаешь ли ты хоть что-нибудь еще, хоть что-то, хоть где-то? Но когда встречается со мной - уже не так разговорчива, слов у нее сразу убавляется", - указал политик.

По его словам, Сербия намерена продолжать проводить реформы, которые полезны для страны, независимо от позиции Брюсселя. "Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах. А если они не захотят - мы и дальше будем успешнее некоторых стран - членов ЕС. Никакой тут великой философии нет", - отметил Вучич.

Вместе с тем он обратил внимание, что доверие к обещаниям ЕС не всегда оправдывалось. "Мы будем выполнять свои обязательства, а выполнят ли они свои - посмотрим", - подчеркнул президент.