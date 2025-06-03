Анкара рассчитывает, что Москва и Киев проведут новый раунд переговоров

Анкара рассчитывает, что Россия и Украина проведут новый раунд переговоров, поскольку на предыдущей встрече в Стамбуле был достигнут прогресс. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

"Я думаю, на встрече, состоявшейся 2 июня, был достигнут прогресс в плане реализации решений, принятых в предыдущем раунде переговоров. Поэтому ожидаем, что следующая встреча состоится", - сказал он, комментируя второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.