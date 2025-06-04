Лула да Силва: угрозы Трампа применить пошлины за отказ от доллара никого не пугают

Бразилия и страны, с которыми она сотрудничает, сами будут принимать решения, что лучше для их экономики, и не будут оглядываться на угрозы президента США Дональда Трампа, обещавшего применить высокие пошлины за отказ от доллара. На этом акцентировал внимание президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Le Monde.

"Угрозы Трампа никого не пугают. Мы намерены действовать в интересах наших стран и отстаивать более справедливую международную торговлю. Это не просто. Но не идет и речи о том, чтобы просить разрешения у США на выбор валюты, которую мы считаем наиболее подходящей для наших торговых операций", - подчеркнул он.

Что касается инициатив американского лидера, принятых им с момента вступления в должность президента в январе прошлого года, собеседник издания отметил, что Трампа выбирали граждане США, чтобы он управлял их страной, а не всем миром. Вместе с тем, по его мнению, в Вашингтоне все еще считают Бразилию дружественной страной.

Комментируя примененные Трампом торговые пошлины, Лула да Силва обратил внимание, что в отношении Бразилии действует только 10%-ный барьер, в то время как другие столкнулись с более жесткими ограничениями. "Я четко проинструктировал своих министров вести диалог, насколько это возможно. Если же это не сработает, то мы готовы применить закон о взаимности в отношении таможенных пошлин", - указал он.