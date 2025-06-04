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Политика
Белый дом: Киев заранее не сообщал Трампу о планах терактов на российских авиабазах
3 июня 2025 / 22:03
Белый дом: Киев заранее не сообщал Трампу о планах терактов на российских авиабазах
© Дмитрий Кирсанов/ТАСС

Президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован Украиной о планах терактов на аэродромах РФ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

Вместе с тем на вопрос о позиции американской администрации по терактам Киева в отношении российских аэродромов она заявила, что "предпочла бы, чтобы президент сам высказался по этому поводу".

"Президент не хочет продолжения этого конфликта. Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди и этот конфликт был урегулирован за столом переговоров", - добавила Ливитт.

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