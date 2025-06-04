Хаменеи заявил, что отказ от обогащения урана сделает ядерную индустрию Ирана бесполезной

Отказ от обогащения урана сделает атомную промышленность Ирана бесполезной и поставит исламскую республику в зависимость от других стран. На этом акцентировал внимание верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Атомная промышленность бесполезна без возможности обогащения урана, в таком случае мы будем вынуждены стоять с протянутой рукой для постройки атомных электростанций. Это сравнимо с тем, как иметь нефть, но не иметь возможности ее перерабатывать на своей территории", - заявил он.

Глава государства отметил, что атомная промышленность позволяет Ирану достигать выдающихся результатов в других областях, включая фармацевтику. США и другие страны выдвигают условия, предполагающие полное прекращение обогащения урана на территории исламской республики, поскольку они не заинтересованы в прогрессе Ирана, указал он. По словам Хаменеи, на переговорах при посредничестве Омана все предложения Вашингтона противоречат принципам исламской республики.

В минувшее воскресенье пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал иранскому руководству детальное и приемлемое предложение по ядерной программе Тегерана. Как заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Вашингтон до сих пор не предоставил Тегерану гарантий отмены антииранских санкций в рамках предполагаемой сделки по ядерной программе республики.