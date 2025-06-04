Вьетнам отказался от закона об ограничении рождаемости

Гражданам Вьетнама предоставили репродуктивную свободу - власти страны отказались от правила, ограничивавшего рождаемость, информировала газета Tuoi Tre.

Постоянный комитет Национального собрания республики утвердил поправку к статье 10 Закона о народонаселении, предоставляющую гражданам законное право определять количество детей, а также сроки и интервалы между их рождениями, пишет издание.

Новый регламент вступил в силу с момента его утверждения. До этого супружеские пары и отдельные лица были по закону ограничены наличием одного или двух детей, за некоторыми исключениями, разрешенными правительством.

В Министерстве здравоохранения Вьетнама обратили внимание, что нынешний низкий уровень рождаемости может создать серьезные долгосрочные риски для экономической стабильности и устойчивого развития вьетнамского государства. В последние годы коэффициент рождаемости в стране неуклонно снижался - с 2,11 ребенка на одну женщину в 2021 году до 1,91 в 2024 году, что является самым низким показателем в истории.

Согласно прогнозам специалистов, пик численности населения трудоспособного возраста во Вьетнаме придется на 2042 год, а уже начиная с 2054 года в стране может наблюдаться отрицательный прирост населения, что повлечет за собой нехватку рабочей силы, сокращение численности населения и ускорение его старения.