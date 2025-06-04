В России заболеваемость ковидом за год сократилась почти вполовину

В России снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией закономерно, в 2024 году она уменьшилась почти вполовину по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".

"В России в 2024 году прогнозируемо регистрируется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19). По сравнению с 2023 годом заболеваемость снизилась на 45,5%", - следует из документа.

Уточняется, что такого снижения удалось добиться за счет сформированного за прошедшие годы популяционного иммунитета и непрерывного мониторинга ситуации.