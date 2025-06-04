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Общество
В России заболеваемость ковидом за год сократилась почти вполовину
4 июня 2025 / 13:51
© Сергей Бобылев/ТАСС
В России снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией закономерно, в 2024 году она уменьшилась почти вполовину по сравнению с годом ранее. Об этом свидетельствуют данные из доклада Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2024 году".
"В России в 2024 году прогнозируемо регистрируется снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19). По сравнению с 2023 годом заболеваемость снизилась на 45,5%", - следует из документа.
Уточняется, что такого снижения удалось добиться за счет сформированного за прошедшие годы популяционного иммунитета и непрерывного мониторинга ситуации.