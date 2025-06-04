Российские ВС освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР

Военнослужащие Западной группировки ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Освободили населенный пункт Редкодуб ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки "Запад".