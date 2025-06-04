Скончалась сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 51 года. Соответствующее сообщение разместили ее родные в Telegram-канале сенатора.

"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что 4 июня 2025 года скончалась сенатор РФ Татьяна Анатольевна Сахарова. Она скончалась на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах", - следует из сообщения.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова при общении с журналистами.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования родным и близким сенатора.

Уроженка Донецка Татьяна Сахарова окончила в 1995 году Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н. А. Вознесенского. Трудовую деятельность начинала в Североморском отделении ПАО "Сбербанк". С 2018 по 2019 год занимала пост зампредседателя совета депутатов ЗАТО Североморск. В период с 2019 по 2021 год возглавляла мурманский региональный исполнительный комитет партии "Единая Россия". Полномочиями сенатора была наделена 7 октября 2021 года.