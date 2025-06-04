Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь остается неизменной

Позиция президента России Владимира Путина в отношении моратория на смертную казнь известна. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, как в Кремле воспринимают к идею о снятии моратория. "Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции президента по этому поводу", - указал представитель Кремля.

В конце прошлого года Путин заявил, что российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции (СВО), несмотря на то что "значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос". По его словам, наоборот, власти РФ принимают целый ряд решений для повышения гуманности правосудия.

Некоторое время назад председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя президента с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда РФ в отношении смертной казни. Речь идет об отказе от моратория.