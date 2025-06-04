Казахстан вошел в топ-20 стран мира по золотому запасу

Казахстан вошел в топ-20 стран мира, лидирующих по золотому запасу, благодаря увеличению добычи золотосодержащих руд в 2,2 раза в последние 10 лет. Об этом заявил вице-министр промышленности и строительства республики Иран Шархан на полях 15-го Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy.

По его словам, металлы сегодня являются не только товаром, но и инструментом экономической и политической силы. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции Казахстан сохраняет устойчивость, нейтралитет и предсказуемость, указал вице-премьер.

"За последнее десятилетие добыча золотосодержащих руд выросла в 2,2 раза. Производство аффинированного золота увеличилось в 2,2 раза. Это позволило Казахстану войти в двадцатку стран мира по золотому запасу. Для наращивания имеющегося потенциала нужно активизировать геологоразведку", - отметил он.

Конгресс проходит 4-5 июня в Астане. В 2025 году в специализированных сессиях Конгресса примут участие 750 делегатов из 20 стран мира, в том числе из РФ.