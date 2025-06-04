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Безопасность
Бойцы группировки войск "Север" завершили освобождение Кондратовки в Сумской области
4 июня 2025 / 15:29
© Станислав Красильников/ ТАСС
Бойцы Северной группировки ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".