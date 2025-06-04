Бойцы Северной группировки ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Завершили освобождение населенного пункта Кондратовка Сумской области", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что этого удалось достичь благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Север".