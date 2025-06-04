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Политика
Рютте сообщил, что НАТО пригласила Украину на саммит в Гааге
4 июня 2025 / 15:49
© Nicolas Tucat, Pool Photo via AP/ТАСС
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину на саммит альянса в Гааге. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран - членов военного блока 5 июня.
"Я пригласил Украину на саммит. Мы скоро представим ей программу", - отметил генсек.
Он воздержался от ответа на вопрос, будет ли Украина упомянута в итоговом заявлении саммита, при этом добавил, что эта тема "будет обсуждаться". Рютте уточнил, что встреча в верхах будет полностью посвящена повышению военных возможностей и расходов НАТО.