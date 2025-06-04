Рютте сообщил, что НАТО пригласила Украину на саммит в Гааге

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину на саммит альянса в Гааге. Об этом он заявил во время пресс-конференции перед встречей министров обороны стран - членов военного блока 5 июня.

"Я пригласил Украину на саммит. Мы скоро представим ей программу", - отметил генсек.

Он воздержался от ответа на вопрос, будет ли Украина упомянута в итоговом заявлении саммита, при этом добавил, что эта тема "будет обсуждаться". Рютте уточнил, что встреча в верхах будет полностью посвящена повышению военных возможностей и расходов НАТО.