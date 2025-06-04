Рождаемость в Японии по итогам 2024 года обновила антирекорд

Совокупное количество детей, родившихся в Японии в 2024 году, установило антирекорд, это самый низкий показатель с 1899 года. Согласно данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния, за год в стране появился на свет 686 061 ребенок, что более чем на 41 тыс. ниже показателя 2023 года.

Представленная статистика включает сведения только о проживающих в стране японцах. В соответствии с распространенными в феврале данными, с учетом проживающих в Японии иностранцев и японцев, проживающих за границей, в 2024 году родилось свыше 720 тыс. детей.

Рождаемость в Японии демонстрирует падение уже девятый год подряд. В последние годы в стране отмечается рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. На сегодняшний день доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет около 60%.