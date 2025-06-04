Трамп отметил, что всегда симпатизировал Си Цзиньпину

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что у него сложились отличные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Вместе с тем он отметил, что с китайским лидером очень непросто вести переговоры.

"Я всегда симпатизировал и буду симпатизировать председателю КНР Си Цзиньпину, но он очень несговорчивый, с ним чрезвычайно трудно заключить сделку!" - указал глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

В понедельник в Белом доме сообщили, что Трамп и Си Цзиньпин на этой неделе могут провести разговор по телефону. 30 мая президент США выразил уверенность, что его беседа с руководителем КНР состоится и они смогут урегулировать разногласия в сфере торговли.

США трижды повышали дополнительные тарифы на импорт из КНР, в итоге они достигли 145%. Китай в апреле в качестве ответа зеркально поднимал тарифы на всю американскую продукцию, доведя их до 125%. Переговоры по торгово-экономическим вопросам между США и КНР состоялись в Швейцарии 10-11 мая. По их итогам стороны заявили о взаимном снижении пошлин с 14 мая текущего года.