Онищенко призвал россиян воздержаться от посещения Турции из-за вируса Коксаки

Вирус Коксаки, которому в большинстве подвержены дети, распространен на территории Турции в летний период. Россиянам следует отказаться от поездок в эту страну, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Я буду следовать своей линии, отговаривая сограждан от поездки в Турцию. Несмотря на то, что только начинается период отдыха, в Турции наши отдыхающие уже столкнулись с болезнью Коксаки. Это вирусное заболевание, которое передается через воду, пищу, грязные руки. Заболевают этим вирусом преимущественно дети до десяти лет", - отметил он.

По словам специалиста, вирус опасен тем, что может повлечь за собой асептический менингит, расстройства со стороны ЖКТ, сердца, печени и поджелудочной железы.

Ранее в Telegram начала появляться информация о том, что граждане РФ, отдыхающие в Турции, столкнулись с вирусом Коксаки.