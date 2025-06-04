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Экономика
Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира
4 июня 2025 / 16:59
Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира
© AP Photo/ Jeff Chiu/ТАСС

Американский разработчик графических процессоров Nvidia лидирует в рейтинге дорогих публичных компаний на мировых рынках, оставив позади производителя программного обеспечения Microsoft. Об этом свидетельствуют данные на сайте площадки TradingView.

Так, по итогам торгов 3 июня капитализация Nvidia составила $3,45 трлн, стоимость ценных бумаг компании на американской бирже NASDAQ - $141,22 (+2,8%). Вместе с тем капитализация Microsoft составляет $3,44 трлн при стоимости акций на NASDAQ в $462,97 (+0,22%). Третье место занимает Apple c рыночной капитализацией в $3,04 трлн, ее акции выросли на 0,78%, до $203,79.

Построение рейтинга TradingView осуществляется по рыночной капитализации и представляет ведущие компании на мировых рынках.

В апреле Bloomberg сообщал, что Nvidia прогнозирует потерю порядка $5,5 млрд из-за примененных властями США ограничений на экспорт микросхем в Китай.

Nvidia - разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в США в 1993 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара (штат Калифорния). 

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