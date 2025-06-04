Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 475 военных

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки составили до 1 475 военнослужащих. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 230 военнослужащих, "Запад" - до 220, Южной группировки - до 250, "Центр" - до 520, "Восток" - свыше 180, "Днепр" - до 75 военнослужащих.