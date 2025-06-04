Президент РФ присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил главе МЧС Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Присвоить воинское звание генерал-полковника Куренкову Александру Вячеславовичу", - следует из текста указа.

Ранее Куренков имел звание генерал-лейтенанта, присвоенное ему в июне 2022 года.

Куренков возглавил МЧС 25 мая 2022 года после трагической гибели в сентябре 2021 года своего предшественника Евгения Зиничева. Он стал четвертым главой МЧС России, образованного в 1990 году сначала как Российский корпус спасателей. До этого Куренков служил в ФСБ, ФСО и Росгвардии, был адъютантом президента по особым поручениям.