Курс юаня на Мосбирже впервые с 28 мая превысил 11 рублей

Курс юаня на Московской бирже в среду впервые с 28 мая текущего года поднялся выше 11 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:58 мск, курс китайской валюты демонстрировал рост на 10,25 копейки и находился на отметке в 11,007 рубля. К 16:13 мск юань ускорил рост и торговался на уровне 11,037 рубля (+13,25 копейки).

Вместе с тем время индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 855,28 пункта (+0,75%), индекс РТС поднимался на 0,75%, до 1 140,67 пункта.