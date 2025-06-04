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Экономика
Курс юаня на Мосбирже впервые с 28 мая превысил 11 рублей
4 июня 2025 / 17:47
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Курс юаня на Московской бирже в среду впервые с 28 мая текущего года поднялся выше 11 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 15:58 мск, курс китайской валюты демонстрировал рост на 10,25 копейки и находился на отметке в 11,007 рубля. К 16:13 мск юань ускорил рост и торговался на уровне 11,037 рубля (+13,25 копейки).
Вместе с тем время индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 855,28 пункта (+0,75%), индекс РТС поднимался на 0,75%, до 1 140,67 пункта.