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Безопасность
Путин отметил, что ВСУ понесли под Курском огромные и бессмысленные потери
4 июня 2025 / 17:58
© Manu Brabo/ Getty Images/ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проходят через череду поражений, а в Курской области они понесли огромные и бессмысленные потери. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, к примеру, в Курской области, понесли совершенно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?" - указал российский лидер.