Вооруженные силы Украины (ВСУ) проходят через череду поражений, а в Курской области они понесли огромные и бессмысленные потери. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых ВСУ, к примеру, в Курской области, понесли совершенно бессмысленные, огромные потери и сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя?" - указал российский лидер.