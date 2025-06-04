Мировой рынок нефти теряет стабильность

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Мировой рынок нефти не первый месяц продолжает пребывать в фазе турбулентности. Причем весной волатильность котировок «бочки» только повысилась: в апреле и мае в ряде сессий марки Brent стоила ниже порога в $60 за баррель — этот реперный рубеж несколько раз «обновлялся» впервые за четыре года.

Скажем, 5 мая стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала до $58,98 за баррель; фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижался до $56,5 за баррель. А стоимость Urals FOB в апреле опускалась ниже $50 за баррель.

Во второй декаде мая фиксировались и «бычьи» сессии. Так, 9 мая цены на нефть выросли сразу примерно на 4%, чему способствовали признаки усиления спроса в Европе и Китае, обострение напряженности на Ближнем Востоке и возвращение покупателей после того, как цены упали до самого низкого уровня за четыре года. А 12 мая стоимость нефти прибавила в разгар торговой сессии около 6% (днем биржевые котировки Brent превысили рубеж $66 за баррель) после того, как США и Китай объявили о смягчении некоторых тарифных ограничений. Это вызвало оптимизм на рынке, поскольку два крупнейших в мире потребителя нефти могут начать разрешать свой торговый спор.

Но уже 15 мая Brent подешевела до $64 за баррель на фоне растущих ожиданий заключения соглашения между Ираном и США. Президент США Дональд Трамп заявил в Дохе, что стороны близки к подписанию соглашения: «Иран в некотором роде согласился на условия будущей сделки; они не смогут владеть ядерным оружием». Накануне советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил телеканалу NBC News, что Тегеран готов на заключение соглашения в обмен на отмену Вашингтоном экономических санкций. Но подвижек так и не последовало.

Возможный «выход на сделку» повышает вероятность того, что нефтяной рынок столкнется с существенным избытком предложения в текущем году, особенно с учетом планов наращивания добычи ОПЕК+.

На стоимость нефти по-прежнему продолжают оказывать давление свежие «тарифные» заявления Дональда Трампа. В конце весны американский лидер отсрочил повышение пошлины для Евросоюза до 9 июля, дав возможность Брюсселю попробовать решить вопрос переговорами. Но позднее он обвинил Китай в нарушении торгового соглашения. В своем сообщении в соцсети Truth Соц. сети, опубликованном 4 июня, Трамп охарактеризовал лидера КНР Си Цзиньпина как человека, с которым сложно договориться. Таким образом, напряженность между крупнейшими экономиками мира снова нарастает после того, как в мае было достигнуто временное перемирие в торговой войне.

Так что пока многомесячный тренд снижения цен на «черное золото» сохраняется. Но есть нюансы. Скажем, отраслевые аналитики ждут снижения добычи нефти в США в 2025 году. Возможно, это замедлит снижение цен. Если, конечно, ОПЕК не будет и дальше наращивать добычу.

В начале июня «бочка» Brent пока в более в более узком котировальном коридоре $63–66, по сравнению с майским.

Помимо «тарифного» и геополитического факторов, весомой причиной определенных бифуркаций на глобальном рынке «черного золота» является политика ОПЕК+. Участники сделки планируют вернуть на рынок до 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) к ноябрю. Reuters пишет, что таким образом Саудовская Аравия хочет наказать некоторых членов группы за добычу нефти сверх квот. Изменение политики Саудовской Аравии говорит о том, что королевство хочет увеличить свою долю на рынке после пяти лет, в течение которых оно удерживало баланс на рынке путем значительного сокращения добычи.

В мае картель был щедр на резолюции. Так, в начале месяца (3 мая) альянс ОПЕК+ согласовал еще одно значительное увеличение добычи в июне — на 411 000 б/с; 28 мая было решено сохранить рамки добычи нефти до 31 декабря 2026 года. А 31 мая восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле — снова на 411 000 б/с.

«Постепенные увеличения могут быть приостановлены или отменены в зависимости от меняющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность рынка нефти»,— указано в пресс-релизе. 6 июля состоится новая встреча стран ОПЕК+, на которой решится вопрос об уровне нефтедобычи в августе.

С 2023 года Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сокращали добычу нефти на 2,2 млн б/с и планировали вводить ограничения до октября 2026-го. В мае планы ОПЕК+ поменялись. При этом вице-премьер РФ Александр Новак опроверг сценарий ускоренного наращивания добычи нефти.

Тем временем активность в нефтяной отрасли США снижается: число действующих нефтяных буровых установок в США вплотную приблизилось к четырехлетним минимумам. Так, за отчетную неделю до 30 мая число активных нефтебуровых сократилось на четыре, до 461 (минимум с ноября 2021 года). Об этом сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Причем «выбывание» буровых может продолжиться, так как ряд американских нефтяных компаний в мае озвучили планы по сокращению расходов. Это, а также ряд других факторов (скажем, «тарифная разрядка», план закупок нефти в Стратегический резерв США) может в ближайшее время оказать определенную поддержку рынку.

Добыча в США достигла пика и может начать падать уже в этом квартале. Что, в общем-то, убережет глобальный рынок «черного золота» от чрезмерного затоваривания.

Спад нефтепроизводства в США предвидит и ОПЕК. В своем майском докладе картель понизил прогноз роста предложения «черного золота» на 2025 год для государств, не входящих в ОПЕК+, на 100 000 баррелей в сутки. Альянс также предупредил о риске снижения инвестиций в добычу нефти ввиду падения мировой цены барреля.