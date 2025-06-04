Захарова заявила, что долг США перед ООН составил более $3 млрд

Соединенные Штаты являются крупнейшим должником Организации Объединенных Наций (ООН), размер их долга уже составил более $3 млрд. На этом акцентировала внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в эфире радиостанции Sputnik призыв американского миллиардера Илона Маска отказаться от финансирования ООН.

С таким предложением Маск выступил в соцсети X, реагируя на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости принять меры для борьбы с угрозой "распространения дезинформации и ненависти на цифровых платформах".

"Если представитель крупного бизнеса в США, представитель в недавнем прошлом аппарата США, человек, чье мнение в американском обществе и в мире привлекает внимание, призывает лишить ООН финансирования, давайте обратим внимание, что на сегодняшний день именно США являются крупнейшим должником ООН. Согласно официальным данным, на январь 2025 года долг Штатов перед ООН превышал $2 млрд", - указала дипломат.

"На сегодняшний день долг США перед ООН уже составил более $3 млрд", - подчеркнула она.

"У меня вопрос: о каком финансировании говорит Маск? Это как бы попытка сказать: "Кому должен - всем прощаю"? То есть это они так свои долги списывают? Или Маск не знал, что США должники?" - отметила Захарова.

По ее словам, Маск "даже не понимал, какую тему вскрывает". Представитель российского дипведомства также выразила уверенность, что у Секретариата ООН "в данном случае не найдется пороха в пороховницах для раскручивания этой темы".