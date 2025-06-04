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Политика
В Южной Корее - новый президент
Ли Джэ Мёну предстоит преодолеть раскол в стране и скорректировать внешнюю политику
4 июня 2025 / 18:59
В Южной Корее - новый президент

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Лидер Демократической партии Южной Кореи Ли Джэ Мён победил на президентских выборах, реализовав успех оппозиционных сил по отстранению от власти президента Юн Сок Ёля. Последнему дорого обошлась авантюра с введением в стране чрезвычайного положения в декабре прошлого года. Ему объявлен импичмент, и продолжается расследование уголовного дела, которое грозит бывшему президенту и его соратникам немалыми тюремными сроками. Новому же главе государства предстоит преодолеть острый политический раскол, вот уже полгода потрясающий страну.

Ли вступил в должность на пятилетний срок. «Даже когда политика разъединяет, а политики спорят, народ не должен быть разделён», - заявил 60-летний лидер в своем первом выступлении в новом качестве, добавив: «Как президент, я обязан объединять, а не править. Я буду президентом не власти, а единства».

По данным Национальной избирательной комиссии, Ли набрал 49,42% голосов, опередив Ким Мун Су из консервативной Партии народной власти, набравшего 41,15%. Явка среди более чем 44 миллионов избирателей, имеющих право голоса, составила 79,4%, что является самым высоким показателем за 28 лет.

Ли пообещал пересмотреть законодательство о военном положении, из-за введения которого и возник кризис власти. «Мы восстановим то, что было разрушено восстанием, включая средства к существованию людей, экономику, национальную безопасность, мир и демократию, и мы построим общество, которое будет продолжать устойчиво расти и развиваться», — сказал Ли.

Первоочередная задача в экономике для новой администрации – урегулирование проблемы тарифов в размере 25%, которые ввел Трамп в отношении товаров из Южной Кореи. Для экономики страны, испытавшей сильные перегрузки в результате политического кризиса, это непосильная ноша, и новому президенту придется вести непростые переговоры с Вашингтоном, особенно с учетом того, что новый американский президент явно склонен использовать двустороннюю торговлю как рычаг для принуждения к увеличению оборонных расходов своих военно-политических союзников.  

С своей стороны Ли пообещал укрепить военный союз между Южной Кореей и США и трехстороннее сотрудничество с Японией для противодействия ядерной угрозе со стороны Северной Кореи, а также стремиться к улучшению отношений с Китаем и Россией. «Опираясь на прочный союз между Южной Кореей и США, мы будем укреплять трёхстороннее сотрудничество с Соединёнными Штатами и Японией, подходя к отношениям с соседними странами с точки зрения практичности и национальных интересов», - сказал Ли.

Между тем интересно, какова судьба ожидает треугольник Вашингтон-Сеул-Токио, которому прежняя администрация США пыталась придать характер военного союза, направленного против КНР и РФ. Новый президент, который жестко выступал за компенсацию корейцам за рабский труд в Японии в годы Второй мировой войны, заявил, что не пойдёт на компромисс ни по этому вопросу, ни по территориальному спору с Японией из-за архипелага Токто в Японском море, на который претендует и Токио.

Однако политическая неразбериха последних месяцев вряд ли прибавила авторитета корейскому правящему классу в глазах Трампа. С другой стороны, неприязнь на уровне общественного сознания к Японии, как стране-колонизатору Кореи, явно сдерживает военно-политические связи двух государств. Кроме того, фактическое признание за КНДР статуса ядерной державы, сделанное Трампом, и прозрачные намеки на иллюзорность ядерных гарантий США, очевидно не прибавляют устойчивости той военно-политической конструкции, которую громоздил Байден на Дальнем Востоке.

В этой связи важны подходы новой южнокорейской администрации к северному соседу.

Президент Ли сказал, что его страна будет оставаться полностью готовой к ядерным угрозам и военным провокациям КНДР, сохраняя при этом открытыми каналы связи, но Юг стремится к диалогу и сотрудничеству для установления прочного мира на Корейском полуострове. В то же время во время телефонных переговоров с адмиралом Ким Мён Су, председателем Объединённого комитета начальников штабов, Ли призвал военных приложить все усилия, чтобы жителям Южной Кореи не приходилось быть начеку из-за провокационных действий Северной Кореи.

Все это пока декларации, однако новому президенту предстоит выработать позицию относительно военного союза России и КНДР, который может обернуться для Пхеньяна существенными выгодами, и соответственно головной болью для тех южнокорейских политиков, которые озабочены «угрозой с севера».

Прежняя администрация косвенно способствовала его становлению, наращивая давление на Пхеньян, а также введя 2023 году санкции в отношении России и разрешив поставки Украине вооружений и боеприпасов через третьи страны. На активный диалог Москвы и Пхеньяна на высшем и высоком уровнях, заключение оборонительного пакта в 2024 г., а также обнародование информации о поставках северокорейского оружия и прямом участии ВС КНДР в освобождении Курской области Сеул ответил введением новых санкций и угрозами начать прямые поставки оружия. Будет Ли что-то менять – вопрос.

Для России же существование двух Корей – внешнеполитическая данность, и признание этого факта Пхеньяном, отказавшимся от идеи объединения, прежде всего насильственного, находит полное понимание в Москве. С другой стороны, договор 2024 года можно расценивать и как закрепление статус-кво на Корейском полуострове. Одно из подтверждений этому – визит секретаря Совета безопасности (СБ) России Сергея Шойгу в Пхеньян, начавшийся 4 июня, на следующий день после выборов в Южной Корее.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, во время переговоров ожидается «обсуждение реализации некоторых пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР, а также увековечивание памяти корейский бойцов, помогавших в освобождении Курской области». Кроме того, предполагается обсуждение актуальных вопросов международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины.

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