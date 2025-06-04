В аппарат детского омбудсмена РФ передан список Украины из 339 детей

В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой передан подготовленный Украиной список из 339 фамилий детей.

"Списки сразу же попали к нам, так как мы по поручению президента России Владимира Путина ведем эту работу", - сообщила она при общении с журналистами.

Львова-Белова отметила, что работа по этим спискам ведется во взаимодействии с МВД России. "Прежде всего, мы видим, что никаких 20-25 тыс. детей нет, список составляет всего 339 детей, и мы проработаем каждого ребенка", - указала она.

Омбудсмен обратила внимание, что позиция главы государства, что если есть родственник, есть родитель, имеющий законные права по ребенку, то уполномоченный по правам ребенка подключается и оказывает содействие. "Это исключительно гуманитарные соображения, никак не полемизируем эту тему, действуем в интересах отдельного ребенка", - пояснила она.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский продемонстрировал журналистам список из 339 детей, переданный украинской делегацией по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.