Путин заявил, что атаки Киева в последние дни направлены на срыв переговоров

Украина атаками по российским гражданским объектам накануне 2-го раунда мирных переговоров в Стамбуле пыталась сорвать встречу делегаций. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

"Все преступления, которые были совершены в отношении гражданского населения, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда инициированных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, несомненно, направлены на срыв переговорного процесса", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "удар наносился по гражданскому населению намеренно".

31 мая в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомоста. Позднее стало известно, что поезд в Брянской области сошел с рельсов по причине подрыва моста.

В Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий железнодорожный состав рухнул на автомобильную дорогу.

СК РФ квалифицировал происшествия как террористические акты. Согласно данным ведомства, жертвами ЧП стали 7 человек, за помощью к медикам в Брянской области обратились 120 пострадавших. В результате инцидента в Курской области пострадали машинист и два его помощника.