Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
4 июня 2025 / 20:09
КОТИРОВКИ
USD
04/06
78.8549
EUR
04/06
89.9267
Новости часа
Киевская верхушка перешла к терроризму В Тульской области увеличили выплату при заключении контракта с МО РФ
Москва
4 июня 2025 / 20:09
Котировки
USD
04/06
78.8549
0.0000
EUR
04/06
89.9267
0.0000
Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
3 июня 2025 / 20:04
Эксперты: Киеву и Европе не нужны мирные соглашения
Эксперты: Киеву и Европе не нужны мирные соглашения
3 июня 2025 / 19:36
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Безопасность
Путин заявил, что атаки Киева в последние дни направлены на срыв переговоров
4 июня 2025 / 18:44
Путин заявил, что атаки Киева в последние дни направлены на срыв переговоров
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Украина атаками по российским гражданским объектам накануне 2-го раунда мирных переговоров в Стамбуле пыталась сорвать встречу делегаций. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

"Все преступления, которые были совершены в отношении гражданского населения, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда инициированных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, несомненно, направлены на срыв переговорного процесса", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "удар наносился по гражданскому населению намеренно".

31 мая в 22:44 мск на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомоста. Позднее стало известно, что поезд в Брянской области сошел с рельсов по причине подрыва моста.

В Железногорском районе Курской области 1 июня около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, в результате чего проходящий железнодорожный состав рухнул на автомобильную дорогу.

СК РФ квалифицировал происшествия как террористические акты. Согласно данным ведомства, жертвами ЧП стали 7 человек, за помощью к медикам в Брянской области обратились 120 пострадавших. В результате инцидента в Курской области пострадали машинист и два его помощника. 

Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
Экономист Колташов: Навроцкий победил благодаря антиукраинским настроениям в Польше
Эксперты: Киеву и Европе не нужны мирные соглашения
Эксперты: Киеву и Европе не нужны мирные соглашения
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
19:13
Киевская верхушка перешла к терроризму
19:12
В Тульской области увеличили выплату при заключении контракта с МО РФ
18:57
Politico: Си Цзиньпин уходит от встречи с Трампом из-за инцидента с Зеленским
18:44
Путин заявил, что атаки Киева в последние дни направлены на срыв переговоров
18:32
В аппарат детского омбудсмена РФ передан список Украины из 339 детей
18:10
Захарова заявила, что долг США перед ООН составил более $3 млрд
17:58
Путин отметил, что ВСУ понесли под Курском огромные и бессмысленные потери
17:47
Курс юаня на Мосбирже впервые с 28 мая превысил 11 рублей
17:32
Президент РФ присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника
17:14
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1 475 военных
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения